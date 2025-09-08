$!Explosión en taller de motos en Urías genera alarma y movilización de las autoridades

MAZATLÁN._ La explosión al interior de un taller mecánico de la colonia Díaz Ordaz, en Urías, provocó la movilización de Policías Municipales, elementos del Ejército y de Bomberos Veteranos.

La explosión se reportó a los cuerpos de emergencia a las 16:05 horas, indicando el taller de motocicletas ubicado en la esquina de las calles Escolar y Lázaro Cárdenas de la colonia Díaz Ordaz.