$!Explosión en taller de motos en Urías genera alarma y movilización de las autoridades

MAZATLÁN._ La explosión al interior de un taller mecánico de la colonia Díaz Ordaz, en Urías, provocó la movilización de Policías Municipales, elementos del Ejército y de Bomberos Veteranos.
La explosión se reportó a los cuerpos de emergencia a las 16:05 horas, indicando el taller de motocicletas ubicado en la esquina de las calles Escolar y Lázaro Cárdenas de la colonia Díaz Ordaz.
La explosión fue generada por una batería de motocicleta la cual estaba conectada a un cargador y probablemente con la conexión invertida; tras unos minutos la batería elevó su temperatura y sobrevino la explosión.
Dos empleados del taller resultaron lesionados, uno presentó quemaduras por los residuos lanzados por la batería y tuvo que ser trasladado a un hospital por Paramédicos de Bomberos Veteranos, mientras que el segundo solo resultó aturdido y no ameritó traslado ni atención médica.
Policías Municipales y personal de Protección Civil Municipal se encargaron de las indagatorias y descartaron que la explosión fuera deliberada o provocada por algún artefacto explosivo artesanal.