Explosión en taquería de la Avenida del Mar deja tres muertos y dos heridos en Mazatlán

MAZATLÁN._ La explosión e incendio en una taquería ubicada en la Avenida de Mar, en Mazatlán, dejó tres personas muertas y dos heridas.

Las víctimas fueron confirmadas por autoridades que atendieron la emergencia.

Se trata de dos mujeres y un hombre que perdieron la vida, mientras que se reporta que dos personas más resultaron lesionadas en los hechos.