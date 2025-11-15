Explosión en taquería de la Avenida del Mar deja tres muertos y dos heridos en Mazatlán

MAZATLÁN._ La explosión e incendio en una taquería ubicada en la Avenida de Mar, en Mazatlán, dejó tres personas muertas y dos heridas.
Las víctimas fueron confirmadas por autoridades que atendieron la emergencia.
Se trata de dos mujeres y un hombre que perdieron la vida, mientras que se reporta que dos personas más resultaron lesionadas en los hechos.
La tarde de este sábado se registró el siniestro frente al malecón de Mazatlán, el cual causó alerta entre las personas que se encontraban cerca del lugar.
Cuerpos de auxilio y seguridad se movilizaron a la zona.