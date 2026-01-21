$!Explosión en tienda de abarrotes deja dos personas con quemaduras en Mazatlán

MAZATLÁN_ Una fuerte explosión se registró este miércoles al interior de una tienda de abarrotes del fraccionamiento Pradera Dorada V, que derivó en dos personas heridas con quemaduras. El reporte de la explosión se emitió a las 21:05 horas, movilizando a los cuerpos de emergencia hacia la esquina de la avenida San Miguel y la calle Río Bravo.

La fuerza de la explosión alertó a vecinos de varias cuadras a la redonda, ya que según versiones sacudió puertas y ventanas. Después del estallido, se generó un incendio que se confinó solo en la habitación adaptada para la tienda de abarrotes y gracias a la rápida respuesta, primero de los vecinos y después de los bomberos, se evitó que el fuego se propagara al resto de la vivienda.

Dos personas que se encontraban en el lugar al momento de la explosión sufrieron quemaduras, pero lograron salir por sus propios medios hasta el camellón central de la avenida San Miguel, donde fueron atendidos por socorristas de Cruz Roja y trasladados de urgencia a un hospital.

Elementos de Bomberos Mazatlán que llegaron a bordo de dos máquinas de combate desplegaron mangueras y equipos para sofocar el incendio. Por tratarse de una explosión, la zona se llenó de policías de todas las corporaciones y efectivos del Ejército, así como del personal de Protección Civil Estatal y Municipal.