$!Explosión en Valle Bonito, Guasave, deja dos adultos mayores muertos

GUASAVE. _ Un matrimonio de adultos mayores perdió la vida la mañana de este martes 27 de octubre, luego de que una potente explosión destruyera por completo su vivienda en la colonia Valle Bonito, al norte de la ciudad.
Las víctimas fueron identificadas como la señora Reyes y el señor Francisco, quienes quedaron atrapados bajo los escombros de la estructura tras la fuerza de la onda expansiva.
El percance fue reportado a las líneas de emergencia alrededor de las 06:48 horas, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Tabachines y Laureles. La detonación fue de tal magnitud que cimbró cristales y ventanas en asentamientos vecinos, lo que generó pánico entre peatones y estudiantes que se dirigían a sus planteles, así como alarma entre los vecinos que despertaron intempestivamente por el estruendo.
Al sitio acudieron de inmediato elementos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos y corporaciones de seguridad pública. A pesar de los esfuerzos de los cuerpos de rescate por remover los escombros y prestar auxilio, se confirmó el fallecimiento de la pareja en el lugar.
De manera preliminar, los cuerpos de auxilio señalaron que el siniestro habría sido provocado por la explosión de un tanque de gas, tras una acumulación del combustible en la vivienda. Sin embargo, serán los peritos de la Fiscalía quienes se hagan cargo de la escena para realizar las diligencias correspondientes y determinar la causa exacta del estallido.
El hecho ha provocado conmoción entre los habitantes del sector. Se espera que las autoridades brinden un reporte oficial durante las próximas horas para esclarecer lo sucedido en esta lamentable mañana de martes.