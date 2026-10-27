$!Explosión en Valle Bonito, Guasave, deja dos adultos mayores muertos

GUASAVE. _ Un matrimonio de adultos mayores perdió la vida la mañana de este martes 27 de octubre, luego de que una potente explosión destruyera por completo su vivienda en la colonia Valle Bonito, al norte de la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como la señora Reyes y el señor Francisco, quienes quedaron atrapados bajo los escombros de la estructura tras la fuerza de la onda expansiva.

El percance fue reportado a las líneas de emergencia alrededor de las 06:48 horas, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Tabachines y Laureles. La detonación fue de tal magnitud que cimbró cristales y ventanas en asentamientos vecinos, lo que generó pánico entre peatones y estudiantes que se dirigían a sus planteles, así como alarma entre los vecinos que despertaron intempestivamente por el estruendo.