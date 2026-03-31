$!Explosión en vivienda de Culiacán moviliza al Ejército; reportan al menos un muerto

CULIACÁN. _ Una explosión al interior de un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas habría dejado a un elemento militar sin vida, al sur de Culiacán.
De manera preliminar, se reportó que habría sido un accidente en la maniobra de armamento de un efectivo militar, sin que haya sido confirmado por las autoridades.
El estruendo, según testimonios de vecinos, ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle 15 de Septiembre, entre Ignacio Comonfort y Manuel Ávila Camacho, el cual es utilizado como campamento improvisado del Ejército Mexicano.
A raíz de la situación, la zona fue acordonada por las autoridades, se pudo observar la presencia de una ambulancia militar en el lugar, y minutos después, el ingreso de un vehículo del Servicio Médico Forense (Semefo).
Pese a la movilización, las autoridades no han confirmado el saldo de los hechos.