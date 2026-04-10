$!Explosiones en La Limita de Itaje: Ejército detona artefactos y desata alarma en Culiacán

CULIACÁN. _ Una serie de detonaciones de fuerte intensidad sacudió la mañana de este viernes 10 de abril a los habitantes de la localidad de La Limita de Itaje, en el municipio de Culiacán, lo que generó el despliegue de corporaciones de seguridad hacia el sector.

Alrededor de seis estruendos se percibieron en puntos distantes de la ciudad, con reportes provenientes principalmente de los sectores Universidad, Los Ángeles y Loma de Rodriguera, según testimonios ciudadanos canalizados a través del número de emergencias 9-1-1.