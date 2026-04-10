$!Explosiones en La Limita de Itaje: Ejército detona artefactos y desata alarma en Culiacán

CULIACÁN. _ Una serie de detonaciones de fuerte intensidad sacudió la mañana de este viernes 10 de abril a los habitantes de la localidad de La Limita de Itaje, en el municipio de Culiacán, lo que generó el despliegue de corporaciones de seguridad hacia el sector.
Alrededor de seis estruendos se percibieron en puntos distantes de la ciudad, con reportes provenientes principalmente de los sectores Universidad, Los Ángeles y Loma de Rodriguera, según testimonios ciudadanos canalizados a través del número de emergencias 9-1-1.
El epicentro de los estruendos se ubicó de manera preliminar sobre la calle Salvador Alvarado, entre Venustiano Carranza. En el área se observó una densa columna de humo, lo que generó versiones entre la población sobre un posible ataque a un inmueble de la zona.
Tras recibir las alertas, la información fue remitida a las autoridades municipales, estatales y federales para su intervención inmediata.
Autoridades estatales aclararon que las explosiones corresponden a la destrucción de artefactos de forma controlada por parte de personal especializado del Ejército Mexicano.
Asimismo, se detalló que hace dos días también se escucharon estruendos en el sitio. En el lugar se mantiene una vivienda bajo resguardo de las fuerzas de seguridad, a la espera del arribo de personal del Ministerio Público Federal para realizar las diligencias correspondientes.