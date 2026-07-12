Explosivo deja a un joven herido por esquirlas en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre resultó herido por esquirlas de explosivos durante la noche del sábado en Escuinapa.

La persona, identificada como Eduardo Javier, de 27 años, fue reportada como estable al presentar heridas en uno de sus glúteos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas en la calle Bulevar Morelos y Occidental, donde al parecer estaba reunido un grupo de personas y una de ellas resultó herida al caer un artefacto explosivo.

Tras el incidente se dio aviso a personal de emergencia y seguridad, por lo que el joven fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar para que recibiera atención médica.

Mientras que al sitio llegó personal del Ejército Mexicano para acordonar la zona, donde es la tercera vez que se registra un hecho similar.

La semana pasada, dos artefactos impactaron en las mismas calles pero de la acera de enfrente, en dos días diferentes.