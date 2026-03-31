Extraen agua en profundidad de mina en Rosario para rescate de trabajadores

ROSARIO. _ Como parte de los trabajos de rescate de los mineros atrapados en Rosario, cuerpos de auxilio han procedido a la extracción de agua en la profundidad de la mina Santa Fe, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El comunicado compartido por la dependencia señala que, al adentrarse en la mina, se encuentra una zona inundada, y después de esta hay una zona elevada, en donde se prevé que estén los tres trabajadores que restan por rescatar.

Los trabajadores aún afectados son Francisco Zapata, Abraham Aguilera y Leandro Veltrán.

Para ello, se utiliza una motobomba se 10 caballos de potencia que operan para la extracción de agua.

Hasta el momento, las autoridades en el sitio acumulan 136 horas de labores, en las que han explorado 2.2 kilómetros de galerías en la mina, cuya profundidad alcanza los 300 metros lineales.

La titular de Protección Civil Nacional, Laura Velázquez Alzúa, permanece en el lugar para informar a los familiares de los mineros atrapados sobre los avances de la estrategia.

Asimismo, se confirmó que el primer minero rescatado, José Alejandro Cástulo Colín, ya se encuentra en su domicilio con su familia en condiciones óptimas de salud.