$!Falla eléctrica de un automóvil activa emergencia en la zona de La Marina, en Mazatlán

MAZATLÁN. Un probable cortocircuito en el sistema eléctrico de un automóvil generó un siniestro que activó los protocolos de atención por parte de elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

De acuerdo a un comunicado de la SSPM, la alerta se registró sobre la avenida Sábalo Cerritos, en la zona de La Marina, donde el vehículo afectado, de la marca BMW, presentó daños estructurales en aproximadamente el 70 por ciento de su carrocería.