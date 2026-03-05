$!Falla eléctrica de un automóvil activa emergencia en la zona de La Marina, en Mazatlán

MAZATLÁN. Un probable cortocircuito en el sistema eléctrico de un automóvil generó un siniestro que activó los protocolos de atención por parte de elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil.
De acuerdo a un comunicado de la SSPM, la alerta se registró sobre la avenida Sábalo Cerritos, en la zona de La Marina, donde el vehículo afectado, de la marca BMW, presentó daños estructurales en aproximadamente el 70 por ciento de su carrocería.
Con el objetivo de preservar la seguridad de los cuerpos de emergencia y de las personas que transitaban por el área, fue necesario cerrar brevemente un carril de circulación mientras se realizaban las maniobras para controlar la situación.
En el sitio se informó que no hubo personas lesionadas, ya que el conductor logró descender a tiempo del automóvil para ponerse a salvo y dar aviso a los números de emergencia.