$!Falla eléctrica en ventilador provoca incendio en centro de internamiento juvenil

La mañana de este lunes 22 de diciembre se registró un incendio en uno de los módulos del Centro de Internamiento de Adolescentes, luego de que un ventilador se sobrecalentara y provocara que un colchón comenzara a arder, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

De acuerdo con la dependencia, el conato de incendio fue atendido de manera inmediata por los guías técnicos del centro, quienes activaron los protocolos de seguridad, y posteriormente fue sofocado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán.