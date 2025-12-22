$!Falla eléctrica en ventilador provoca incendio en centro de internamiento juvenil

La mañana de este lunes 22 de diciembre se registró un incendio en uno de los módulos del Centro de Internamiento de Adolescentes, luego de que un ventilador se sobrecalentara y provocara que un colchón comenzara a arder, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
De acuerdo con la dependencia, el conato de incendio fue atendido de manera inmediata por los guías técnicos del centro, quienes activaron los protocolos de seguridad, y posteriormente fue sofocado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán.
Al momento del incidente, los adolescentes se encontraban realizando actividades deportivas, por lo que no se reportaron personas lesionadas. La SSPE precisó que el personal de seguridad reforzó las labores de vigilancia para garantizar el resguardo de los menores internos, así como la seguridad del personal administrativo.
La situación fue controlada sin mayores afectaciones y las actividades continuaron con normalidad.