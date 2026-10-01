$!Falla en el motor provoca incendio de vagoneta en el sector Cuauhtémoc, en Los Mochis

AHOME. _ Un fuerte susto y miles de pesos en pérdidas materiales fue el saldo que dejó un incendio de un vehículo particular la mañana de este jueves 1 de octubre, en las inmediaciones del sector Cuauhtémoc, en la ciudad de Los Mochis.

Los hechos ocurrieron cuando una mujer transitaba a bordo de una vagoneta Mazda, de color blanco, en dirección al norte sobre el bulevar Dren Juárez. Fue justo al pasar la intersección con la calle Francisco I. Madero cuando la conductora se percató de una densa columna de humo que emanaba del área del motor.

Ante el inminente peligro, la automovilista maniobró para orillar y detener la marcha de inmediato. Apenas logró descender de la cabina y ponerse a salvo cuando las llamas comenzaron a envolver la parte frontal de la camioneta, por lo que alertó rápidamente a las autoridades a través de la línea de emergencias 911.

Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis arribaron al lugar y desplegaron sus líneas de mangueras para sofocar el fuego. De manera simultánea, agentes de la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome aseguraron el perímetro y cerraron temporalmente la circulación en los carriles con dirección al norte del Dren Juárez, esto con el fin de facilitar las maniobras de los rescatistas y evitar cualquier riesgo para otros automovilistas.