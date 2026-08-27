Seguridad

Falla en freidora provoca conato de incendio en negocio de sushi, en Culiacán

Bomberos controlan el siniestro registrado este jueves en un establecimiento de la Colonia Los Huertos; no se reportan personas afectadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/08/2026 18:42
27/08/2026 18:42

CULIACÁN._ Una falla en el funcionamiento de una freidora generó un conato de incendio en un establecimiento de venta de sushi, durante la tarde de este 27 de agosto en la Colonia Los Huertos, en Culiacán.

Según testimonios en el sitio, trabajadores se disponían a iniciar su jornada laboral y, al encender la freidora, esta falló y generó el siniestro, alrededor de las 15:00 horas.

El negocio referido se ubica en la esquina de la Avenida Patria con la Calle Silvestre Revueltas.

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Tras un reporte al 911, elementos de Bomberos Culiacán se movilizaron y maniobraron para controlar la situación, sin registrar personas afectadas.

Durante la atención, agentes de la Policía Municipal de Culiacán y Protección Civil Municipal se encargaron de brindar seguridad en el perímetro, así como auxilar al personal presente.

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