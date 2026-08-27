$!Falla en freidora provoca conato de incendio en negocio de sushi, en Culiacán

CULIACÁN._ Una falla en el funcionamiento de una freidora generó un conato de incendio en un establecimiento de venta de sushi, durante la tarde de este 27 de agosto en la Colonia Los Huertos, en Culiacán.

Según testimonios en el sitio, trabajadores se disponían a iniciar su jornada laboral y, al encender la freidora, esta falló y generó el siniestro, alrededor de las 15:00 horas.

El negocio referido se ubica en la esquina de la Avenida Patria con la Calle Silvestre Revueltas.