Falla en instalación de gas causó explosión que dejó 3 muertos en taquería de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un desperfecto en una instalación de gas fue lo que provocó la explosión seguida de un incendio al interior de un negocio acondicionado como taquería en la colonia Palos Prietos, frente a la Avenida del Mar, informó el Gobierno municipal.

A través de un comunicado, las autoridades dieron a conocer que la emergencia movilizó de inmediato este sábado a cuerpos de auxilio como Protección Civil Municipal, Bomberos de Mazatlán y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que implementaron acciones de control, sofocación y cierre vial para resguardar la integridad de la ciudadanía que transitaba por la zona.

Una vez controlado el incidente, paramédicos brindaron atención a cinco personas que resultaron con quemaduras de distintos grados.

En el sitio se confirmó el deceso de tres personas y el traslado de dos más a un hospital con diversas quemaduras a consecuencia del siniestro.

Será personal de la Vicefiscalía Regional quien lleve a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del hecho y ordenar el levantamiento de los cuerpos.