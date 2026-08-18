$!Falla en válvula provoca fuga de amoniaco en una congeladora en Los Mochis

AHOME. _ Una falla técnica en los contenedores de una congeladora ubicada en la colonia Romanillo generó alerta durante la mañana de este martes 18 de agosto, luego de que se reportara una fuga de amoniaco, la cual movilizó rápidamente a los cuerpos de emergencia al oriente de la ciudad de Los Mochis.
El incidente, originado presuntamente por el deficiente mantenimiento de la válvula de un contenedor, desencadenó un fuerte olor a químico en el cruce de las calles Bienestar y Enero. Ante el riesgo que representa esta sustancia, testigos emitieron de inmediato un llamado de auxilio a la línea de emergencias 911.
Como primeros respondientes, elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis arribaron al sitio, equipados para el manejo de materiales peligrosos, y lograron neutralizar el escape del gas refrigerante. Su rápida intervención permitió controlar la emergencia antes de que el olor lograra esparcirse hacia la zona residencial.
Al operativo se sumaron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome (SSPC), quienes establecieron un perímetro de seguridad, mientras que personal de Protección Civil Municipal ingresó a la planta para realizar una evaluación estructural y de riesgos.
Tras asegurar el área, paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) llevaron a cabo un recorrido de valoración clínica. Las autoridades de salud confirmaron un saldo completamente blanco, pues no se registraron trabajadores ni vecinos lesionados. Asimismo, se descartó algún caso de intoxicación por inhalación y no fue necesaria la evacuación de los habitantes de la colonia Romanillo.
Derivado de la emergencia, inspectores de Protección Civil iniciaron una revisión exhaustiva de la congeladora. El objetivo es corroborar que el establecimiento cumpla con las medidas de seguridad industrial exigidas por la ley y cuente con sus bitácoras de revisión en regla.
Las autoridades municipales se encontraban deliberando si procederían con la clausura temporal del negocio, debido a la presunta negligencia en el mantenimiento de sus equipos.