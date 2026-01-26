$!Falla mecánica provoca caída de avioneta en el ejido 5 de Mayo, Ahome

Una maniobra de fumigación aérea terminó en accidente la mañana de este lunes 26 de enero, luego de que una aeronave ligera se precipitara a tierra en la zona limítrofe entre los municipios de Ahome y El Fuerte, dejando como saldo al piloto con lesiones de consideración y la pérdida total de la unidad.
El hecho fue reportado a las líneas de emergencia 911 alrededor de las 07:40 horas, lo que alertó a las corporaciones de auxilio sobre el desplome de una avioneta color amarillo en un predio agrícola ubicado entre las comunidades del ejido 5 de Mayo y Campo Cuatro.
De acuerdo con los primeros informes recabados en el sitio, la aeronave volaba a baja altura mientras realizaba labores de aspersión, cuando presuntamente presentó una falla mecánica. Esta situación obligó al piloto, identificado como Javier “N”, de 55 años de edad, a intentar un aterrizaje de emergencia; sin embargo, la nave no logró estabilizarse y terminó impactándose contra el terreno de cultivo.
Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis y paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMMA), quienes brindaron los primeros auxilios al aviador. El hombre presentaba diversos golpes contusos y una fractura en una de sus piernas, por lo que fue estabilizado y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.
La zona fue acordonada por agentes de la Policía Municipal para preservar la escena. Más tarde, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y peritos de Aeronáutica Civil arribaron al sitio para iniciar el levantamiento de actas y los trabajos periciales que permitirán determinar con precisión las causas técnicas del accidente.