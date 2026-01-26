$!Falla mecánica provoca caída de avioneta en el ejido 5 de Mayo, Ahome

Una maniobra de fumigación aérea terminó en accidente la mañana de este lunes 26 de enero, luego de que una aeronave ligera se precipitara a tierra en la zona limítrofe entre los municipios de Ahome y El Fuerte, dejando como saldo al piloto con lesiones de consideración y la pérdida total de la unidad.

El hecho fue reportado a las líneas de emergencia 911 alrededor de las 07:40 horas, lo que alertó a las corporaciones de auxilio sobre el desplome de una avioneta color amarillo en un predio agrícola ubicado entre las comunidades del ejido 5 de Mayo y Campo Cuatro.