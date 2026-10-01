$!Falla mecánica provoca incendio de pickup en la carretera México 15, al norte de Ahome

AHOME. _ Un gran susto vivieron los tres ocupantes de una camioneta tipo pickup que terminó reducida a cenizas tras incendiarse y caer a una cuneta sobre la carretera Internacional México 15, justo en las inmediaciones de los cerros de Barobampo.

El percance se registró durante la tarde de este jueves 1 de octubre, cuando el vehículo transitaba sobre los carriles con dirección de norte a sur. Según la información obtenida, una falla en el compartimento del motor alertó al conductor, quien al percatarse de una densa columna de humo negro que emanaba del cofre, maniobró de inmediato para salir de la cinta asfáltica y ponerse a salvo.

Gracias a esta rápida reacción, el chofer y sus dos acompañantes lograron abandonar la cabina a tiempo. Instantes después, las llamas envolvieron por completo la unidad motriz, la cual, al quedarse sin control, terminó por irse hacia un desnivel ubicado a la orilla de la rúa federal.