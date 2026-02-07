$!Falla rueda de la fortuna del Parque 87, en Culiacán; rescatan a 15 personas

La rueda de la fortuna del Parque Culiacán 87 presentó una falla mecánica este sábado que provocó su detención, por lo que fueron rescatadas 15 personas que se encontraban en el juego mecánico.

El percance fue reportado cerca de las 21:00 horas y movilizó a paramédicos y personal del Ayuntamiento de Culiacán, quienes atendieron la evacuación de las personas.

Al sitio se trasladó una grúa de la Dirección de Alumbrado Público del Ayuntamiento, con la cual pudo bajarse a usuarios que quedaron varados en las zonas más altas de la atracción.