Fallece adolescente de 15 años en Culiacán tras accidente en motocicleta

CULIACÁN. _ Un menor de 15 años de edad, identificado como Ulises “N”, falleció la noche de este jueves en el Hospital Pediátrico de Culiacán, tras permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de lesiones graves provocadas por un accidente en motocicleta.

Hasta el momento, la versión oficial sobre el lugar y la fecha del percance no ha sido confirmada, ya que existen dos versiones distintas: una señala que el accidente ocurrió el pasado sábado 16 de agosto en una carretera del municipio de Topia, Durango, mientras que otra indica que sucedió el martes 19 en inmediaciones del libramiento La Costerita, sobre la avenida Álvaro Obregón, en Culiacán.

Debido a la gravedad de las lesiones, el adolescente fue trasladado al Hospital Pediátrico, donde recibió atención especializada. Sin embargo, alrededor de las 23:00 horas de este jueves, personal médico confirmó su fallecimiento.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para iniciar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley.