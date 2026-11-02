Fallece adulto mayor en camioneta tras caer a canal de riego en Oso Viejo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Jesús “N”, de 61 años de edad, falleció este 2 de noviembre tras caer a un canal de riego a bordo de su camioneta, en la comunidad de Oso Viejo, perteneciente a la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán.

Fue durante el mediodía de este lunes cuando alertaron a autoridades de seguridad y rescate, acerca de personas atrapadas en el interior de un vehículo.

Al arribar, cuerpos de auxilio encontraron a dos personas que presuntamente acompañaban al ahora difunto, pero lograron ponerse a salvo, así como el vehículo atorado en la compuerta del canal de riego.

No obstante, dentro de la camioneta roja quedó el cuerpo de Jesús, el cual fue sacado por personal de rescate.

Autoridades de vialidad, seguridad pública y de investigación se trasladaron hasta el lugar del siniestro, para dar fe de los acontecimientos y esclarecer los hechos.