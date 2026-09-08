Fallece adulto mayor tras agresión con arma blanca en Culiacán

CULIACÁN. _ Un adulto mayor identificado como Francisco, de 63 años, falleció la tarde del lunes 7 de septiembre en un hospital de la capital sinaloense, tras permanecer internado seis días debido a lesiones provocadas con un arma blanca.

El hecho se registró el pasado 1 de septiembre en un domicilio de la colonia 8 de Febrero, al sur de la ciudad. De acuerdo con las primeras indagatorias de las autoridades, la agresión se derivó de una discusión familiar en la que un hijo de la víctima estaría involucrado como el presunto responsable.

Pese a la atención médica recibida durante casi una semana, el estado de salud del afectado sufrió complicaciones que derivaron en su fallecimiento.

Tras la confirmación del deceso, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar los estudios correspondientes de ley, mientras la autoridad investigadora mantiene abiertas las actuaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.