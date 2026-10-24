Fallece adulto mayor tras caer de bicicleta en la México 15, en Rosario

EL ROSARIO._ Tras sufrir una caía en bicicleta sobre la carretera México 15, a la altura de la cabecera municipal de Rosario, un adulto mayor fue auxiliado y horas más tarde perdió la vida en un hospital.

La persona fue identificada como José Félix “N”, de 64 años, con domicilio en la ciudad.

El accidente se reportó alrededor de las 19:00 horas del viernes 23 de octubre a la altura del kilómetro 222 de la vía federal.

Para atender el reporte acudieron elementos de Protección Civil y Cruz Roja local, quienes trasladaron de emergencia al accidentado al Hospital Integral IMSS Bienestar.

Trascendió que fue horas más tarde que se registró el fallecimiento del adulto mayor, por lo que se procedió a dar parte a la autoridad.