$!Fallece adulto mayor tras derrapar su motocicleta en la Navolato-Altata

NAVOLATO. _ Un hombre de 64 años perdió la vida la mañana de este lunes tras un incidente vial en la carretera Navolato-Altata, a la altura de El Limoncito.

La víctima, identificada como Ramón Alfredo, con domicilio en Toboloto, circulaba en su motocicleta alrededor de las 06:40 horas cuando fue impactada por alcance por una camioneta, cuyo conductor se retiró del lugar.