$!Fallece adulto mayor tras derrapar su motocicleta en la Navolato-Altata

NAVOLATO. _ Un hombre de 64 años perdió la vida la mañana de este lunes tras un incidente vial en la carretera Navolato-Altata, a la altura de El Limoncito.
La víctima, identificada como Ramón Alfredo, con domicilio en Toboloto, circulaba en su motocicleta alrededor de las 06:40 horas cuando fue impactada por alcance por una camioneta, cuyo conductor se retiró del lugar.
De acuerdo con reportes preliminares, la escasa visibilidad provocada por la neblina pudo ser un factor determinante para que se produjera el percance. Tras el impacto, el motociclista derrapó y colisionó contra el pavimento, lo que le provocó heridas de gravedad que le causaron la muerte de manera instantánea.
Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y agentes de Tránsito Municipal, quienes confirmaron el deceso. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado dio fe de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.