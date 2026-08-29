$!Fallece adulto mayor tras sentirse mal cuando conducía un vehículo en Las Quintas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un adulto mayor falleció tras sentirse mal cuando conducía su vehículo por Las Quintas, en Culiacán.

El accidente se registró alrededor de las 15:30 horas de este sábado 29 de agosto en la Calle Ciudad de Morelia.

De acuerdo a los primeros reportes, una señora que lo acompañaba manifestó que el hombre conducía un vehículo de oriente a poniente por dicha calle cuando empezó a sentirse mal.

El adulto mayor tomó agua y perdió el control del vehículo, cayendo al acueducto en la calle Xicoténcatl.