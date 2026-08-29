$!Fallece adulto mayor tras sentirse mal cuando conducía un vehículo en Las Quintas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un adulto mayor falleció tras sentirse mal cuando conducía su vehículo por Las Quintas, en Culiacán.
El accidente se registró alrededor de las 15:30 horas de este sábado 29 de agosto en la Calle Ciudad de Morelia.
De acuerdo a los primeros reportes, una señora que lo acompañaba manifestó que el hombre conducía un vehículo de oriente a poniente por dicha calle cuando empezó a sentirse mal.
El adulto mayor tomó agua y perdió el control del vehículo, cayendo al acueducto en la calle Xicoténcatl.
Tras reportar el hecho a los números de emergencias, acudieron elementos de Bomberos y Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios.
Bomberos realizaron durante 13 minutos las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero el señor ya no contaba con signos vitales.
La circulación vial fue cerrada y también arribaron elementos de Tránsito y Policía Estatal.