MAZATLÁN._ Un comerciante de mariscos murió en el Hospital General, horas después de resultar herido de bala en la cabeza durante un ataque registrado el lunes 16 de noviembre en el Infonavit Playas, en Mazatlán.

Personal de Trabajo Social del Hospital General notificó a la Fiscalía General del Estado sobre el fallecimiento del hombre, quien había ingresado al área de urgencias a las 17:20 horas del lunes, con una herida de bala en la cabeza.

De acuerdo con la información recabada, el comerciante había terminado su jornada laboral y se preparaba para retirar el mobiliario de su negocio cuando fue atacado a balazos. Durante la agresión recibió un disparo a la altura de la sien.

Tras el ataque, fue trasladado al hospital en estado grave, donde murió horas después mientras era intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de la lesión.