Fallece en hospital limpiavidrios baleado en el Bulevar Universitarios, en Culiacán

Juan Carlos "N", de 19 años, perdió la vida durante la noche de este domingo en un hospital de Culiacán, donde permanecía internado tras ser atacado a balazos sobre el Bulevar Universitarios.
El joven trabajaba como limpiavidrios en el crucero de dicha vialidad con el Bulevar Pedro Anaya junto a otros vendedores ambulantes, y fue cerca de las 14:00 horas de este 27 de septiembre que sujetos armados lo agredieron a tiros.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana lo auxiliaron en el sitio y lo trasladaron hacia un hospital con heridas de bala en la cabeza y tórax, mismas que le provocaron la muerte horas más tarde.
Tras conocerse el fallecimiento, elementos de Fiscalía General del Estado acudieron al centro de salud para dar fe de su deceso, e integrarlo a la investigación del caso.