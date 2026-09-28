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Violencia

Fallece en hospital limpiavidrios baleado en el Bulevar Universitarios, en Culiacán

El joven trabajaba como limpiavidrios en el crucero de dicha vialidad con el Bulevar Pedro Anaya junto a otros vendedores ambulantes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/09/2026 06:24
28/09/2026 06:24

Juan Carlos "N", de 19 años, perdió la vida durante la noche de este domingo en un hospital de Culiacán, donde permanecía internado tras ser atacado a balazos sobre el Bulevar Universitarios.

El joven trabajaba como limpiavidrios en el crucero de dicha vialidad con el Bulevar Pedro Anaya junto a otros vendedores ambulantes, y fue cerca de las 14:00 horas de este 27 de septiembre que sujetos armados lo agredieron a tiros.



Paramédicos de Cruz Roja Mexicana lo auxiliaron en el sitio y lo trasladaron hacia un hospital con heridas de bala en la cabeza y tórax, mismas que le provocaron la muerte horas más tarde.

Tras conocerse el fallecimiento, elementos de Fiscalía General del Estado acudieron al centro de salud para dar fe de su deceso, e integrarlo a la investigación del caso.

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