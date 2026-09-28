Fallece en hospital limpiavidrios baleado en el Bulevar Universitarios, en Culiacán

Juan Carlos "N", de 19 años, perdió la vida durante la noche de este domingo en un hospital de Culiacán, donde permanecía internado tras ser atacado a balazos sobre el Bulevar Universitarios.

El joven trabajaba como limpiavidrios en el crucero de dicha vialidad con el Bulevar Pedro Anaya junto a otros vendedores ambulantes, y fue cerca de las 14:00 horas de este 27 de septiembre que sujetos armados lo agredieron a tiros.