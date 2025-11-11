Fallece hombre herido en ataque armado en la colonia Miguel Hidalgo, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre que había resultado herido de bala durante un ataque armado en la colonia Miguel Hidalgo perdió la vida horas después mientras recibía atención médica. La agresión ocurrió la tarde del lunes 10 de noviembre, cuando la víctima se desplazaba en una camioneta Nissan Frontier por calles de ese sector de la capital sinaloense.