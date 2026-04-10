Fallece hombre tras ataque a balazos en la colonia Aeropuerto de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre que resultó herido durante un ataque con armas de fuego en la colonia Aeropuerto falleció la madrugada de este viernes mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad.

La víctima fue identificada por las autoridades como Martín Eduardo “N”, de 35 años de edad.

De acuerdo con datos de la investigación, el hombre se encontraba en su domicilio ubicado sobre el bulevar Juan M. Zambada, entre las calles Ángel del Campo y Rafael Delgado. En ese punto, personas armadas arribaron al sitio y le dispararon en repetidas ocasiones con armas largas, causándole lesiones de gravedad.

Familiares del afectado lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron en un vehículo particular al área de urgencias de una clínica privada, donde ingresó para su atención; sin embargo, se informó que perdió la vida minutos después debido a la gravedad de las heridas.

El hecho se registró alrededor de la 01:00 horas, lo que generó la intervención de elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, quienes acudieron al lugar de la agresión para resguardar la zona.

En la escena, personal pericial de la Fiscalía General del Estado localizó y aseguró casquillos percutidos de arma larga como parte de los indicios.

Investigadores realizaron las diligencias correspondientes en el sitio del ataque, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley y posteriormente ser entregado a sus familiares.