Fallece hombre tras explosión en abarrotes de Pradera Dorada V en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Tras permanecer 12 días bajo cuidados intensivos, un hombre que resultó herido durante una explosión en el fraccionamiento Pradera Dorada V perdió la vida la mañana de este lunes en el Hospital General de Mazatlán.

La víctima fue identificada por el personal de trabajo social de la institución médica como Julio “N”, de 30 años de edad. De acuerdo con los reportes hospitalarios, el deceso ocurrió a media mañana debido a la gravedad de las lesiones sufridas el pasado miércoles 21 de enero en un establecimiento de abarrotes.

El diagnóstico médico inicial indicaba que el joven presentaba quemaduras de segundo grado y afectaciones severas en las vías aéreas, provocadas por el estallido registrado en el comercio ubicado en la intersección de la avenida San Miguel y la calle Río Bravo.