Fallece joven agredido a balazos en canchas de futbol en Culiacán

Un joven que resultó herido tras una agresión con proyectiles de arma de fuego cuando se encontraba en una cancha deportiva en el fraccionamiento Urbivilla del Prado, la noche del martes, falleció mientras recibía atención médica en un hospital de esta ciudad capital.

La víctima fue identificada como Daniel “N”, de 21 años de edad, quien murió durante la madrugada de este miércoles debido a las lesiones que recibió en el tórax y abdomen.

De acuerdo con los datos obtenidos, el joven se encontraba en un campo recreativo ubicado por el bulevar Paseo Laurel, entre los bulevares Paseo del Sauce y Paseo del Roble del mencionado sector, cuando fue agredido por civiles armados, quienes se dieron a la fuga tras el hecho.

Sus familiares deberán acudir al Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites correspondientes y, posteriormente, presentar la documentación legal ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la entrega del cuerpo.