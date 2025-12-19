Fallece joven agredido con machete; reclasifica Fiscalía investigación a homicidio doloso

LOS MOCHIS._ Tras permanecer hospitalizado por 14 días, este jueves 18 de diciembre se confirmó el fallecimiento del joven Christian Omar “V”, de 24 años, quien recibía atención médica por las múltiples heridas causadas con un machete.

Ante el deceso, la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte modificó la carpeta de investigación, la cual pasó del delito de lesiones y tentativa de homicidio al de homicidio doloso.

El reporte médico indica que el joven, conocido como “El Bebo”, presentó heridas en el tórax, antebrazos y una mano, las cuales mantuvieron su estado de salud en condición crítica hasta su muerte en el Hospital IMSS Bienestar, Jesús Kumate Rodríguez.

Los hechos ocurrieron la madrugada del jueves 4 de diciembre en un domicilio del Ejido Compuertas, perteneciente a la Sindicatura Central.

De acuerdo con los datos recabados por la autoridad investigadora, la víctima se encontraba en compañía de otra persona cuando un grupo de sujetos arribó al lugar a bordo de motocicletas donde ingresaron al inmueble y uno de ellos atacó directamente a Christian Omar con el arma blanca.

Testimonios y reportes extraoficiales vinculan la agresión con un grupo denominado “Los Macheteros”, a quienes se atribuyen incidentes similares en distintas comunidades rurales del municipio de Ahome.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad no reportan detenciones relacionadas con este expediente.

Elementos de la Policía de Investigación acudieron al nosocomio para dar fe del deceso, y posteriormente el cuerpo fue trasladado a una funeraria local para la realización de la necropsia de ley.