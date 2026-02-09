$!Fallece joven al intentar cruzar la México 15 en el ejido Las Calaveras, Ahome

AHOME. _ Un hombre perdió la vida en la sala de urgencias del IMSS, en Los Mochis, minutos después de haber sido violentamente arrollado por un vehículo “fantasma”, a la altura del Ejido Las Calaveras, sobre la carretera Internacional México 15.
El reporte fue realizado a las líneas de emergencia 911 alrededor de las 08:30 horas de este 9 de febrero, alertando sobre una persona tirada e inconsciente sobre la cinta asfáltica, en el tramo de los carriles que corren de sur a norte, específicamente en el kilómetro 008+200.
De acuerdo con los peritajes iniciales y testimonios de vecinos, la víctima intentaba cruzar la rúa federal, presuntamente para dirigirse a la parada de camiones ubicada en el retorno del ejido antes mencionado, cuando fue embestida por una camioneta de la cual se desconocen mayores características.
El conductor responsable no detuvo su marcha para brindar auxilio, sino que aceleró y huyó con dirección al norte, rumbo a la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, dejando al peatón gravemente herido sobre el asfalto.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome fueron los primeros en arribar al lugar, abanderando el tráfico para evitar que otros vehículos pasaran sobre el cuerpo. Paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) lograron estabilizar a la víctima y la trasladaron de emergencia a la Clínica 49 del IMSS, en Los Mochis.
Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de los politraumatismos.
Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado oficialmente. Las autoridades informaron que se trata de una persona del sexo masculino, de aproximadamente 35 años de edad, de complexión delgada y tez morena.
Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio para dar fe del deceso e iniciar la carpeta de investigación contra quien resulte responsable por los delitos de homicidio culposo y omisión de auxilio.