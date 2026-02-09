$!Fallece joven al intentar cruzar la México 15 en el ejido Las Calaveras, Ahome

AHOME. _ Un hombre perdió la vida en la sala de urgencias del IMSS, en Los Mochis, minutos después de haber sido violentamente arrollado por un vehículo “fantasma”, a la altura del Ejido Las Calaveras, sobre la carretera Internacional México 15.

El reporte fue realizado a las líneas de emergencia 911 alrededor de las 08:30 horas de este 9 de febrero, alertando sobre una persona tirada e inconsciente sobre la cinta asfáltica, en el tramo de los carriles que corren de sur a norte, específicamente en el kilómetro 008+200.

De acuerdo con los peritajes iniciales y testimonios de vecinos, la víctima intentaba cruzar la rúa federal, presuntamente para dirigirse a la parada de camiones ubicada en el retorno del ejido antes mencionado, cuando fue embestida por una camioneta de la cual se desconocen mayores características.

El conductor responsable no detuvo su marcha para brindar auxilio, sino que aceleró y huyó con dirección al norte, rumbo a la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, dejando al peatón gravemente herido sobre el asfalto.