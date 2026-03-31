Fallece joven tras ataque en depósito de cerveza en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven que resultó herido por proyectiles de arma de fuego mientras trabajaba en un depósito de cerveza en la colonia Niños Héroes, falleció durante la madrugada de este martes a consecuencia de las lesiones recibidas.

La víctima fue identificada por las autoridades como Oscar Alberto “N”, de 21 años de edad. De acuerdo con información del personal médico del hospital donde era atendido, el deceso se confirmó alrededor de las 04:00 horas ante la gravedad de las heridas en su cuerpo.