Fallece joven tras ataque en depósito de cerveza en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven que resultó herido por proyectiles de arma de fuego mientras trabajaba en un depósito de cerveza en la colonia Niños Héroes, falleció durante la madrugada de este martes a consecuencia de las lesiones recibidas.
La víctima fue identificada por las autoridades como Oscar Alberto “N”, de 21 años de edad. De acuerdo con información del personal médico del hospital donde era atendido, el deceso se confirmó alrededor de las 04:00 horas ante la gravedad de las heridas en su cuerpo.
Los hechos ocurrieron cuando Oscar Alberto se encontraba realizando sus labores como encargado del establecimiento ubicado sobre el Libramiento Luis Donaldo Colosio, casi esquina con la calle Francisco Solís.
Según testigos, personas que viajaban a bordo de una motocicleta se detuvieron frente al comercio y, sin mediar palabra, accionaron armas de fuego contra el trabajador hasta que este cayó herido. Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga, mientras que el joven fue trasladado de urgencia para recibir atención médica, donde finalmente se reportó su fallecimiento.