Fallece joven tras incendio en pensión federal al sur de Villa Unión

Un joven de 20 años, identificado como Luis Eduardo “N”, falleció este mediodía en el Hospital General tras no sobrevivir a las heridas sufridas durante un incendio registrado en una pensión federal al sur de Villa Unión. La víctima había ingresado al nosocomio durante la madrugada de este lunes, horas después del siniestro ocurrido la noche del domingo 18 de enero.

De acuerdo con los reportes, efectivos del Ejército Mexicano que realizaban labores de inspección en las inmediaciones del depósito vehicular localizaron al joven con quemaduras en manos, piernas y rostro. El afectado se encontraba semidesnudo, tras haberse retirado la ropa que fue alcanzada por las llamas.