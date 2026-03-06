$!Fallece madre de familia en volcadura en San Ignacio; su hija sobrevive al accidente

SAN IGNACIO. _ Un accidente vial cobró la vida de una mujer y dejó a una menor con heridas de consideración durante la mañana de este viernes, tras registrarse la volcadura de un automóvil sobre la carretera estatal que conduce a Estación Dimas.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 07:50 horas, a la altura del kilómetro 17, cerca de la comunidad de Piaxtla de Abajo, en el tramo que conecta la citada sindicatura con la carretera Internacional México 15.
Las víctimas fueron identificadas como Kenia “N”, de 38 años, quien falleció en el sitio del percance, y su hija Miranda “N”, de 12 años, quien resultó policontundida y con diversas abrasiones en las piernas. Ambas tenían su domicilio en la localidad de Duranguito, perteneciente a este municipio.
De acuerdo con los reportes, madre e hija circulaban a bordo de un Chevrolet Aveo color azul cuando, por causas aún no determinadas, la unidad abandonó la superficie de rodamiento y terminó volcada sobre su techo.
Automovilistas que circulaban por la zona auxiliaron a las víctimas ante el riesgo de que la unidad se incendiara. Ambas fueron trasladadas a una clínica en Estación Dimas; sin embargo, al llegar al centro médico, el personal informó que la mujer ya no contaba con signos vitales.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Elota para abanderar el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de ley correspondientes.