$!Fallece madre de familia en volcadura en San Ignacio; su hija sobrevive al accidente

SAN IGNACIO. _ Un accidente vial cobró la vida de una mujer y dejó a una menor con heridas de consideración durante la mañana de este viernes, tras registrarse la volcadura de un automóvil sobre la carretera estatal que conduce a Estación Dimas.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 07:50 horas, a la altura del kilómetro 17, cerca de la comunidad de Piaxtla de Abajo, en el tramo que conecta la citada sindicatura con la carretera Internacional México 15.

Las víctimas fueron identificadas como Kenia “N”, de 38 años, quien falleció en el sitio del percance, y su hija Miranda “N”, de 12 años, quien resultó policontundida y con diversas abrasiones en las piernas. Ambas tenían su domicilio en la localidad de Duranguito, perteneciente a este municipio.