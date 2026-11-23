Jonathan Alexander “N”, de 31 años de edad, murió durante este lunes 23 de noviembre, luego de permanecer 13 días bajo atención médica tras ser atacado a balazos por el bulevar Las Torres, al sur de Culiacán.

El hombre fue baleado cuando circulaba en una motocicleta, a la altura de la colonia Antonio Nakayama, en el sector Barrancos.

El atentado ocurrió minutos antes de las 6:00 horas del 10 de noviembre, momento en que paramédicos de Cruz Roja Mexicana lo atendió y trasladó a un nosocomio.

Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, no pudo recuperarse y falleció casi dos semanas después.

Personal de Fiscalía General del Estado se apersonó en el centro hospitalario una vez que se notificó el deceso, y dieron fe para continuar con las indagatorias correspondientes.