Fallece motociclista de Navolato tras chocar contra un automóvil frente al antiguo ingenio

Un motociclista falleció durante la madrugada de este lunes tras sufrir un accidente en el municipio de Navolato.

El occiso fue identificado como Juan Pablo “N”, de 51 años y vecino de la colonia Nayarit del mencionado municipio.

El incidente ocurrió en el cruce donde se encuentra el antiguo ingenio azucarero, cuando la motocicleta en la que viajaba se impactó contra un automóvil.

Tras el percance, el hombre fue trasladado a un hospital; sin embargo, alrededor de las 3:30 horas de este 29 de diciembre se confirmó su fallecimiento.

Posteriormente, el personal médico notificó a las autoridades correspondientes, quienes se encargaron de realizar las diligencias y ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos correspondientes.