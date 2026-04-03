Fallece motociclista tras derrapar en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán

CULIACÁN._ Un motociclista identificado como Francisco “N”, de 49 años de edad, murió la noche de este 3 de abril tras accidentarse en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

El oocciso fue reconocido como vecino del poblado El Alhuate, perteneciente a la sindicatura en mención.

El percance vial ocurrió entre los poblados El Corazón y La Florida, aproximadamente a las 21:00 horas.

La persona circulaba por la carretera que conecta hacia la sindicatura de Quilá, en sentido norte a sur.

Socorristas y agentes de seguridad atendieron el llamado al 911, para luego confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de sus lesiones.