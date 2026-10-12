Fallece mujer joven al caer en su motocicleta a un canal en Juan José Ríos

JUAN JOSÉ RÍOS._ Una joven de 26 años perdió la vida la noche de este domingo tras accidentarse en la motocicleta en la que viajaba y caer al interior de un canal, en las inmediaciones de la comunidad de Héroes Mexicanos, perteneciente a Juan José Ríos.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada en el lugar de los hechos como Betsy “N”, con domicilio en la cabecera municipal de Juan José Ríos.

Los reportes por parte de las corporaciones de seguridad establecen que el fatal accidente se registró cuando la joven transitaba a bordo de su motocicleta por un camino de terracería aledaño a la obra hidráulica.

Por causas aún desconocidas, la conductora perdió el control de la unidad y terminó precipitándose al agua.

Tras recibir el reporte de la emergencia, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al sitio para brindar los primeros auxilios; sin embargo, al revisar a la mujer confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Municipal procedieron a acordonar la escena del siniestro y solicitaron la presencia del personal de la Dirección de Investigación Pericial Zona Norte, adscrita a la Fiscalía General del Estado.

El equipo forense y de investigación llevó a cabo las diligencias correspondientes para recopilar evidencias que ayuden a esclarecer la mecánica del accidente.

El cuerpo fue levantado y trasladado a una casa funeraria local, donde permanecerá bajo resguardo hasta que sus familiares acudan a realizar la identificación de manera oficial.