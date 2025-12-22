Fallece mujer tras ser herida de bala en Culiacán

Una mujer de 27 años de edad perdió la vida la mañana de este lunes tras ingresar con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego al área de urgencias de la base de Cruz Roja en Culiacán.

La víctima fue identificada como Karime Yamileth “N”, quien era originaria de Tamazula, Durango. De acuerdo con los informes obtenidos, la joven fue trasladada a la institución de salud a bordo de un vehículo particular marca Toyota para recibir atención médica de emergencia.

El reporte ante las autoridades se registró alrededor de las 9:30 horas, cuando el personal médico notificó el deceso de la mujer instantes después de su arribo. Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias ni el lugar exacto donde ocurrió la agresión.

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de diversas corporaciones de seguridad y personal de investigación de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las indagatorias correspondientes.