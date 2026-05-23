Fallece tercera víctima de choque en la Maxipista Culiacán-Mazatlán

El occiso fue identificado como Everardo, quien hasta la tarde-noche de este 23 de mayo permanecía en un hospital siendo atendido.

La tercera víctima de un choque registrado la mañana del pasado viernes por la Maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de Pueblos Unidos, en Culiacán, perdió la vida este sábado.

Se convierte así en la tercera víctima mortal que dejó el accidente, junto con Horacio y Ricardo; el primero perdió la vida de forma instantánea en el sitio, mientras que el segundo falleció la noche del viernes en un hospital de la capital sinaloense.

Los tres hombres eran trabajadores de una constructora y, al momento del siniestro, circulaban en un camión de carga de material para construcción.

El choque ocurrió aproximadamente a las 05:00 horas del 22 de mayo a la altura del kilómetro 145 de la rúa, donde se impactaron contra otro camión que transportaba maquinaria, y posteriormente contra una camioneta que estaba estacionada a la orilla de la vialidad.