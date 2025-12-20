Fallece una bebé de un año tras caer en un desagüe doméstico en el Ejido Torres, El Fuerte

EL FUERTE._ Una bebé de 1 año 4 meses perdió la vida la tarde de este sábado en la sindicatura de Mochicahui, El Fuerte, tras caer al interior de una alcantarilla situada en el patio de su propio domicilio.

La Dirección de Seguridad Pública de El Fuerte recibió el reporte del deceso minutos antes de las 17:00 horas, luego de que el personal de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social notificó el ingreso de una paciente sin signos vitales.

De acuerdo con la información y la declaración rendida ante los agentes policiales por los padres de la víctima, el incidente ocurrió en una vivienda del Ejido Torres.

Los familiares indicaron que la menor, identificada como Delia “B”, se encontraba en el patio del inmueble cuando de manera repentina la perdieron de vista por unos minutos.

Según el testimonio, al iniciar la búsqueda en el perímetro, localizaron el cuerpo de la menor al interior de un orificio utilizado como desagüe en el área del lavadero.

Los familiares extrajeron de manera inmediata a la menor del registro y la trasladaron en un vehículo particular hasta la unidad médica del IMSS en Mochicahui.

Al arribar al nosocomio, los médicos de guardia realizaron la valoración correspondiente, pero lamentablemente la bebé ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al hospital para recabar los datos iniciales y así dar aviso a la Vicefiscalía Regional Zona Norte.

Personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado se presentaron en el lugar para dar fe del deceso e iniciar las diligencias correspondientes.

El Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria en la ciudad de Los Mochis para la práctica de la necropsia.

El procedimiento forense determinará la causa oficial de la muerte, establecida preliminarmente como asfixia por inmersión en medio líquido.

La Fiscalía integra la carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.