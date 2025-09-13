Fallece una segunda víctima del ataque armado en la colonia Providencia, en Culiacán

Sin vida fue declarado René Flavio, un hombre adulto de 69 años de edad, luego de ser víctima del ataque armado de este viernes reportado a las 20:30 horas en la colonia Providencia, al sur de Culiacán.

Junto con otros cuatro hombres, René Flavio se encontraba en un negocio de cocos, en la esquina de las calles Santa Rita y San Asunción, cuando un grupo de civiles armados lo atacó en repetidas ocasiones para dejarlo gravemente herido.

En el lugar quedó un masculino sin vida, el cual fue identificado como Francisco, de 48 años, mientras que otros cuatro resultaron lesionados. Los heridos se tratan de Jesús Guillermo, de 17 años, Rolando Francisco de 48, Gilberto de 51 y René Flavio, quien luego terminaría perdiendo la vida en un centro médico.

Paramédicos de la Cruz Roja asistieron a los heridos y los trasladaron a un hospital, mientras que Francisco falleció en el sitio.

Elementos del Ejército Mexicano se encargaron de asegurar la zona mientras el equipo de Bomberos Veteranos de Culiacán atendieron un vehículo que habría sufrido un derrame de combustible, luego de resultar dañado por los disparos.

Finalmente y tras el esfuerzo de los expertos en la salud, René Flavio terminó falleciendo mientras se encontraba interno en un hospital de la ciudad.

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al nosocomio para ordenar el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.