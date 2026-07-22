Fallece víctima de ataque armado en San Antonio, en Mazatlán; recibió disparo en el cuello

MAZATÁN. _ Un hombre que resultó herido durante un ataque armado en el fraccionamiento San Antonio murió horas después mientras era intervenido quirúrgicamente en el Hospital General de Mazatlán.
El fallecimiento de quien fue identificado como Luis Ángel fue reportado por personal del nosocomio alrededor de las 03:30 horas de este miércoles.
La víctima había ingresado con una herida de bala en el cuello, luego de ser atacada la noche del martes 21 de julio cuando se encontraba en la banqueta de la calle Marco Aurelio, casi esquina con la avenida Francisco González Bocanegra, en el fraccionamiento San Antonio.
De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, Luis Ángel se encontraba conversando con otras dos personas cuando llegaron sujetos a bordo de motocicletas y le dispararon en varias ocasiones hasta dejarlo tendido, para después huir del sitio.
Tras confirmarse el deceso, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al hospital para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones del caso.