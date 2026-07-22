Fallece víctima de ataque armado en San Antonio, en Mazatlán; recibió disparo en el cuello

MAZATÁN. _ Un hombre que resultó herido durante un ataque armado en el fraccionamiento San Antonio murió horas después mientras era intervenido quirúrgicamente en el Hospital General de Mazatlán.

El fallecimiento de quien fue identificado como Luis Ángel fue reportado por personal del nosocomio alrededor de las 03:30 horas de este miércoles.

La víctima había ingresado con una herida de bala en el cuello, luego de ser atacada la noche del martes 21 de julio cuando se encontraba en la banqueta de la calle Marco Aurelio, casi esquina con la avenida Francisco González Bocanegra, en el fraccionamiento San Antonio.