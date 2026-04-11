$!Fallecen dos hermanas atropelladas al intentar cruzar la México 15, en Ahome

AHOME._ Un accidente cobró la vida de dos mujeres durante la tarde de este sábado, tras ser embestidas por un vehículo mientras presuntamente intentaban cruzar a pie la carretera Internacional México 15, en la zona del Valle del Carrizo.
Las víctimas fueron identificadas como María Guadalupe “N” y Juana “N”, hermanas con domicilio en la sindicatura de Villa Gustavo Díaz Ordaz, popularmente conocida como El Carrizo, en Ahome.
El siniestro vial se registró sobre los carriles que circulan de norte a sur de la mencionada rúa federal, a la altura del ejido Dolores Hidalgo.
Según los datos preliminares recabados, las mujeres intentaban cruzar la vialidad cuando fueron alcanzadas por una camioneta. El fuerte impacto proyectó a ambas hacia el pavimento, provocándoles la muerte de manera casi instantánea.
Fueron automovilistas que transitaban por el sector quienes, tras presenciar el hecho, solicitaron el apoyo de los cuerpos de rescate a través de los números de emergencia 911.
Minutos más tarde arribaron paramédicos al sitio, pero solo pudieron confirmar que las dos mujeres ya no presentaban signos vitales.
De inmediato, elementos de la Guardia Nacional División Carreteras procedieron a acordonar el área para preservar las evidencias, lo que generó el cierre parcial de la vialidad y un denso congestionamiento vehicular durante varios minutos en esa zona del norte del estado.
Peritos investigadores de la Fiscalía General del Estado acudieron para procesar la escena y realizar el levantamiento de los cuerpos, integrando los indicios a una carpeta de investigación correspondiente.
Trascendió que el conductor de la camioneta involucrada permaneció en el lugar del accidente y fue retenido por los agentes federales, a fin de ser presentado ante las autoridades competentes y deslindar su responsabilidad legal en estos lamentables hechos.