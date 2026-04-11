$!Fallecen dos hermanas atropelladas al intentar cruzar la México 15, en Ahome

AHOME._ Un accidente cobró la vida de dos mujeres durante la tarde de este sábado, tras ser embestidas por un vehículo mientras presuntamente intentaban cruzar a pie la carretera Internacional México 15, en la zona del Valle del Carrizo.

Las víctimas fueron identificadas como María Guadalupe “N” y Juana “N”, hermanas con domicilio en la sindicatura de Villa Gustavo Díaz Ordaz, popularmente conocida como El Carrizo, en Ahome.

El siniestro vial se registró sobre los carriles que circulan de norte a sur de la mencionada rúa federal, a la altura del ejido Dolores Hidalgo.

Según los datos preliminares recabados, las mujeres intentaban cruzar la vialidad cuando fueron alcanzadas por una camioneta. El fuerte impacto proyectó a ambas hacia el pavimento, provocándoles la muerte de manera casi instantánea.