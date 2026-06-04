$!Falsa alarma de bomba en Cbtis 152 de Escuinapa provoca sicosis y suspensión de clases

ESCUINAPA._ Una presunción sobre la presencia de artefactos explosivos frente al Cbtis 152 desató una oleada de sicosis entre la comunidad escolar, lo que movilizó a las fuerzas federales y provocó la suspensión de las actividades docentes en la institución.

El despliegue ocurrió luego de que circularon versiones que alertaban sobre supuestas bombas en las inmediaciones del monumento a Benito Juárez. “De ahí empezó la psicosis, los papás llegaron por sus hijos”, relató un testigo de los hechos.

Ante el temor generalizado, elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México acudieron al plantel para realizar una inspección minuciosa tanto en el interior del edificio como en las áreas públicas aledañas. Minutos después, decenas de padres de familia arribaron al sitio de manera apresurada para exigir el retiro de sus hijos.