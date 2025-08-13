Falsa alarma de bomba moviliza a fuerzas de seguridad en Complejo Estatal de Sinaloa

CULIACÁN. _ Un reporte de amenaza de bomba movilizó la mañana de este miércoles a corporaciones de seguridad en el Complejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, ubicado en la sindicatura de Aguaruto. Tras una inspección detallada por parte de personal especializado en explosivos, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma.

El llamado de alerta generó un despliegue inmediato de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Policía Estatal, quienes acordonaron la zona y bloquearon temporalmente el acceso al inmueble mientras se desarrollaba la revisión.

Durante varios minutos, se registró una intensa movilización de vehículos oficiales en el perímetro, hasta que la circulación fue reabierta y el operativo desactivado sin incidentes mayores.

Las autoridades no han informado el origen del reporte, pero se confirmó que no se localizó ningún artefacto explosivo en el lugar.