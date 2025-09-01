Seguridad
|
Operativo

Falsa amenaza de bomba moviliza a Fuerzas Federales y Protección Civil en Mazatlán

La tarde de este lunes se reportó la presencia de presuntos explosivos en distintos puntos de playa y en dos comercios de Mazatlán. Tras la verificación, autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma
Noroeste/Redacción
01/09/2025 19:54
01/09/2025 19:54
01/09/2025 19:54

CULIACÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la tarde de este lunes se registró una intensa movilización de Fuerzas Federales y personal de Protección Civil en Mazatlán, luego de que se reportara al C4i Zona Sur la presencia de presuntos explosivos en diferentes puntos de playa y en dos establecimientos comerciales.

Tras la revisión de los lugares señalados, las autoridades confirmaron que se trataba de una falsa amenaza.

La dependencia estatal exhortó a la ciudadanía a hacer un uso responsable de la línea de emergencias 911, al advertir que este tipo de reportes falsos distraen recursos de seguridad y protección civil que son necesarios para atender situaciones reales en las que pueden estar en riesgo vidas humanas.

