$!Falsa amenaza de bomba moviliza a Fuerzas Federales y Protección Civil en Mazatlán

CULIACÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la tarde de este lunes se registró una intensa movilización de Fuerzas Federales y personal de Protección Civil en Mazatlán, luego de que se reportara al C4i Zona Sur la presencia de presuntos explosivos en diferentes puntos de playa y en dos establecimientos comerciales.

Tras la revisión de los lugares señalados, las autoridades confirmaron que se trataba de una falsa amenaza.