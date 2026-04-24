Falsa amenaza en Prepa UAS Emiliano Zapata se originó por reto viral en redes: SSPE

CULIACÁN. _ Tras el operativo de revisión de mochilas realizado la mañana de este viernes en la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que la presunta amenaza de un ataque con armas de fuego tuvo su origen en un reto viral difundido en redes sociales.
De acuerdo con la dependencia, este tipo de dinámicas incita a estudiantes a realizar pintas con mensajes de alarma dentro de los planteles educativos, generando preocupación entre la comunidad escolar y activando protocolos de seguridad.
Ante esta situación, y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), las autoridades reforzaron las acciones preventivas en el entorno escolar, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los alumnos.
Ante estos hechos, la Universidad Autónoma de Sinaloa informó que activó sus protocolos de seguridad tras una presunta amenaza de tiroteo en la preparatoria Emiliano Zapata. En su comunicado, la UAS señaló que se trató de un hecho aislado y que fue atendido de manera inmediata para salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
La SSPE detalló que, con el apoyo de madres y padres de familia, así como del personal docente, se mantiene una ruta de intervención enfocada en fortalecer las medidas de prevención y garantizar una estancia segura en las instituciones educativas.
Finalmente, las autoridades estatales hicieron un llamado a la sociedad a fomentar la cultura del respeto y a generar conciencia entre niñas, niños y jóvenes sobre los efectos negativos de este tipo de retos en redes sociales, los cuales afectan la convivencia y la armonía en las escuelas.