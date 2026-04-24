Falsa amenaza en Prepa UAS Emiliano Zapata se originó por reto viral en redes: SSPE

CULIACÁN. _ Tras el operativo de revisión de mochilas realizado la mañana de este viernes en la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que la presunta amenaza de un ataque con armas de fuego tuvo su origen en un reto viral difundido en redes sociales.

De acuerdo con la dependencia, este tipo de dinámicas incita a estudiantes a realizar pintas con mensajes de alarma dentro de los planteles educativos, generando preocupación entre la comunidad escolar y activando protocolos de seguridad.