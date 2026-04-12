$!Familia denuncia desaparición de enfermero jubilado tras detención en Navolato

La familia de Jesús Antonio Castro García denunció la desaparición del enfermero jubilado de 60 años, tras haber sido detenido por elementos de la Policía Municipal de Navolato el pasado jueves 9 de abril.
Familiares señalaron una serie de inconsistencias y presuntas irregularidades en el centro de detención de Barandilla, donde se perdió el rastro del afectado.
“El día jueves 9 de abril salió mi esposo a un mandado y ya no supimos de él”, compartieron con Noroeste.
De acuerdo con el testimonio, los hechos ocurrieron cuando Jesús Antonio salió a un mandado desde su hogar en Campo Gobierno, Villa Juárez, cuando unas patrullas municipales iniciaron una persecución en su contra, llegando incluso a disparar contra los neumáticos de su vehículo.
El afectado, quien padece de diabetes, hipertensión y cuenta con un solo riñón, continuó la marcha sobre los rines hasta impactarse en una calle sin salida en el Ejido Convención de Aguascalientes.
En ese momento, la zona contaba con una fuerte presencia de diversas corporaciones policiales debido al operativo de búsqueda de una menor privada de la libertad.
Asustado por el despliegue policial y los disparos, Jesús Antonio se refugió en una vivienda cercana, de donde fue sacado por los agentes y trasladado a las instalaciones de Barandilla antes de las 15:00 horas.
La principal irregularidad señalada por la familia reside en el registro de liberación, al compartir que legalmente las detenciones suelen durar 24 horas; las autoridades de Barandilla afirmaron que Jesús Antonio fue puesto en libertad a las 19:00 horas del mismo jueves.
Al acudir a solicitar información, sus familiares detectaron anomalías en los documentos oficiales, como el que la bitácora de salida muestra una firma que no corresponde a la del desaparecido: mientras él utiliza letra de molde, el registro presenta una firma en cursiva.
También señalaron que el número de la patrulla que realizó la detención fue borrado con corrector.
La familia ya interpuso una demanda y solicitó un amparo ante un Juzgado de Distrito en el estado de Sinaloa para dar con el paradero del enfermero jubilado.
“Yo lo único que les pido es que me lo entreguen. Es todo lo que yo pido”, manifestó un familiar.
Hasta el momento, ninguna corporación ha dado una respuesta clara sobre el paradero del hombre tras su supuesta liberación.