$!Familia denuncia desaparición de enfermero jubilado tras detención en Navolato

La familia de Jesús Antonio Castro García denunció la desaparición del enfermero jubilado de 60 años, tras haber sido detenido por elementos de la Policía Municipal de Navolato el pasado jueves 9 de abril.

Familiares señalaron una serie de inconsistencias y presuntas irregularidades en el centro de detención de Barandilla, donde se perdió el rastro del afectado.

“El día jueves 9 de abril salió mi esposo a un mandado y ya no supimos de él”, compartieron con Noroeste.

De acuerdo con el testimonio, los hechos ocurrieron cuando Jesús Antonio salió a un mandado desde su hogar en Campo Gobierno, Villa Juárez, cuando unas patrullas municipales iniciaron una persecución en su contra, llegando incluso a disparar contra los neumáticos de su vehículo.

El afectado, quien padece de diabetes, hipertensión y cuenta con un solo riñón, continuó la marcha sobre los rines hasta impactarse en una calle sin salida en el Ejido Convención de Aguascalientes.

En ese momento, la zona contaba con una fuerte presencia de diversas corporaciones policiales debido al operativo de búsqueda de una menor privada de la libertad.