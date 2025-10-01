Familia lesionada en Tepuche se recupera; reportan estado de salud estable

CULIACÁN. _ La familia que resultó lesionada por disparos de arma de fuego mientras circulaba en su vehículo por la sindicatura de Tepuche, en el municipio de Culiacán, continúa bajo atención médica, y su estado de salud es reportado como estable, confirmaron autoridades estatales este martes.

El Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, informó que la menor de 13 años que viajaba con sus padres fue sometida a una cirugía y actualmente se encuentra en recuperación.

El incidente ocurrió el pasado lunes, cuando el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C4i) recibió el reporte de tres personas lesionadas por impactos de arma de fuego en la zona rural de Tepuche. La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Verona Hernández Valenzuela, precisó que el reporte inicial refería a un hombre adulto, una mujer y una adolescente con heridas ocasionadas por disparos.